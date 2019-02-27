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أخبار العالم

وزير خارجية فنزويلا يدعو إلى اجتماع بين ترامب ومادورو لحل الأزمة في البلاد

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:14 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
دعا وزير الخارجية الفنزويلية خورخي أرياسا، لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، لإنهاء الأزمة السياسية في فنزويلا.

ذكر ذلك راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأربعاء، دون مزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان زعماء إقليميون قالوا في وقت سابق إن الرئيس الفنزويلي يواجه جولة جديدة من العقوبات، بعد أن منعت قواته دخول قوافل المساعدات الخارجية، وهو ما وصفته البرازيل بأنه عمل إجرامي وحثت الحلفاء على الانضمام إلى "جهود تحرير" الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

يشار إلى أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية إثر إعلان خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير الماضي، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها.

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