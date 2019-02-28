القبائل اليمنية تأسر قياديا حوثيا بارزا

أعلنت قبائل حجور اليمنية أنها أسرت القيادي الحوثي علي المرتضى وعددًا من مرافقيه خلال مواجهات أمس الأربعاء في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة اليمنية.



وأوضحت المصادر أن علي المرتضى، هو أحد قيادات ميليشيات الحوثي في وزارة ‎الدفاع، وأحد أعضاء اللجنة المختصة بشؤون التجنيد، ومن أهم المقربين من القيادي العسكري في جماعة الحوثي، أبو علي الحاكم، رئيس الاستخبارات العسكرية للميليشيات.



يأتي ذلك مع استمرار القتال بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك عقب فشل المساعي الأممية للتوصل لحل للازمة اليمنية.