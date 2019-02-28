ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب العراقي يبحث مع رئيس الأمة الكويتي العلاقات الثنائية

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:22 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم /الخميس/، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق له - الذي يزور العراق حاليا - سبل دعم وتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وذكر مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي - أن رئيس مجلس النواب العراقي استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد المرافق له في قصر الحكومة ببغداد.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي - وفق البيان - تقديره لوقوف الكويت بجانب العراق في حربه ضد الإرهاب والقضاء على داعش ودعمها للعملية السياسية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار إلى أهمية دعم وتعزيز العلاقات مع الكويت في مختلف المجالات، مشيرا للعلاقات التاريخية المشتركة التي تربط البلدين.

ترشيحاتنا

شوقي غريب: لابد من تواجد رمضان صبحي بالمنتخب الأول

زعيم كوريا الشمالية يكشف مصير تجارب بلاده النووية

تعليق من رئيس الزمالك السابق على هزيمة ريال مدريد

بينهم نجيب وناصف ساويرس.. تعرف على قائمة أثرياء أفريقيا

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة سيد عبدالحفيظ بعد طرده فى مباراة الجونة

أحمد مجدى: محطة مصر لم يكن بها طفاية حريق واحدة.. فيديو

زوجة تطلب الخلع.. بيشتريلي ذهب كتير

شاهد.. رأي رامي مالك في العمل مع مخرجين مصريين

5 مارس بدء سداد جدية حجز للإعلان التاسع‎

أول رد فعل من محمد صلاح عقب غيابه عن التهديف

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. ورياح مثيرة للأتربة على كافة الأنحاء

تعليق صادم من ليدي جاجا على شائعة علاقتها العاطفية بـ برادلي كوبر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

زراعة الخير.. البنجر أمل جديد لدعم صناعة السكر بمصر

إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع مراد في الجيزة.. صور

بري لارسون تظهر بأفضل إطلالاتها في العرض الخاص لـCaptain Marvel.. صور

إيد شيران يتزوج سرا من شيري سيبورن بعد خطوبة لمدة عام.. صور

فيديو

شاهد.. 99.9% من البشر يتسببون في الاحتباس الحراري
يارا: أنا بيتوتية ولا أثق في أحد بسهولة.. فيديو
الفنانة شهيرة: شادية كانت أمي.. فيديو
شاهد.. تطورات أزمة زواج أنغام بملحن ألبومها
مشاهير تزوجوا بمعجبيهم.. أشهرهم كيتي هولمز وجون ترافولتا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟