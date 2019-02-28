رئيس مجلس النواب العراقي يبحث مع رئيس الأمة الكويتي العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم /الخميس/، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق له - الذي يزور العراق حاليا - سبل دعم وتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.



وذكر مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي - أن رئيس مجلس النواب العراقي استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد المرافق له في قصر الحكومة ببغداد.



وأكد رئيس مجلس النواب العراقي - وفق البيان - تقديره لوقوف الكويت بجانب العراق في حربه ضد الإرهاب والقضاء على داعش ودعمها للعملية السياسية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.



وأشار إلى أهمية دعم وتعزيز العلاقات مع الكويت في مختلف المجالات، مشيرا للعلاقات التاريخية المشتركة التي تربط البلدين.