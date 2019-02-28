إكسون موبيل تعثر على أكبر كشف للغاز في قبرص

عثرت إكسون موبيل على الغاز الطبيعي قبالة ساحل قبرص، في كشف تقول السلطات إنه الأكبر في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط منذ أن بدأت التنقيب عن الغاز في 2011.



وقالت إكسون إنها كشفت مكمنا يحوي غازا في بئر جنوب غربي الجزيرة، قد يبلغ ما يتراوح بين خمسة إلى ثمانية تريليونات قدم مكعبة.



وقال وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس "هذا أكبر كشف حتى الآن في قبرص، وبناء على بعض بيانات رسمية فإنه أحد أكبر الاكتشافات في العالم في العامين الأخيرين".



ولدى قبرص حقل واحد للغاز هو أفردويت الذي تشير تقديرات إلى انه يحوي أربعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز. وجرى اكتشاف الحقل إلى الجنوب من الجزيرة في 2011.



وقال تريستان اسبراي نائب رئيس إكسون للتنقيب في أوروبا وروسيا وبحر قزوين "نحن متفائلون جدا بالنتائج التي رأيناها في البئر".



وتملك إكسون حصة 60 بالمئة في الرقعة، المعروفة باسم الرقعة 10، فيما تملك قطر للبترول النسبة الباقية.



وقال اسبراي للصحفيين "سنُقضي الأشهر القليلة القادمة في تحليل البيانات التي جمعناها حتى يكون بمقدورنا أن نحدد على نحو أفضل الإمكانيات التجارية الكاملة للمورد ورسم أفضل مسار مناسب من أجل إجراء المزيد من التقييم".



وفي العام الماضي، قالت إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية إنهما عثرتا على فرص واعدة للغاز الطبيعي في امتياز كاليبسو القريب.



تقع قبرص على الطرف البحري لكشفين كبيرين للغاز في منطقة حوض الشام، وهما لوثيان قبالة إسرائيل وظُهر قبالة مصر، وما زالت الجزيرة تعتمد على زيت الوقود الثقيل والمرتفع الثمن لتشغيل معظم محطاتها للكهرباء.