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حوادث

التحقيق مع سائق الجرار المتسبب فى حادث قطار محطة مصر

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:50 م
المتهمين فى نيابة
المتهمين فى نيابة شمال القاهرة
رامى المهدي - عمرو خليفة
بدأت نيابة شمال القاهرة الكلية، التحقيق مع سائق الجرار المتسبب فى حادث قطار محطة مصر، الذي وقع صباح أمس الأربعاء.

وكانت النيابة العامة أمرت باستدعاء القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية، ومدير محطة سكك حديد مصر وعدد من الموظفين داخل المحطة لسماع أقوالهم حول ملابسات حادث جرار محطة مصر.

وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا أوضح فيه أسباب الحادث، بأن مشاجرة نشبت بين سائق قطار وجرار مُتسبّب في الحادث أدت لترك سائق الجرار لكابينة القيادة دون اتخاذ إجراءات الأمان والسلامة ما تسبب في وقوع الكارثة.

وأكد مصدر مسؤول أن صوت الانفجار الذى سمع فى بمحيط المحطة ناتج عن اصطدام الجرار بالرصيف رقم 6.

وأضاف المصدر أنه عقب اصطدام القطار برصيف المحطة تم توجيه ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة عليه كما توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين جراء الحادث للمستشفى.

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