العربية اتقلبت.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق أسوان أبوسمبل

شهد طريق أبوسمبل / أسوان البرى وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ، تم نقلهم إلى المستشفى بسيارات الإسعاف لتلقى العلاج اللازم .

وعن تفاصيل القصة الكاملة لهذه الواقعة التى انقلبت فيها العربية ، فقد تعرض 9 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، بطريق أبوسمبل / أسوان البرى ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، بطريق أبو سمبل البرى جنوب المحافظة وتحديداً عند الكيلو 40.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب ورائها.

حادث

فيما وقع حادث تصادم سيارتين بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال أسوان مما أسفر عن إصابة 3 فتيات، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بمدينة البصيلية التابعة لدائرة المركز.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهن.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبوصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 فتيات، وعلى الفور تم نقلهن إلى مستشفى السباعية لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهن.

وبالفحص والتحريات الأولية، تبين أن المصابات إثر حادث التصادم، هن كل من: شهد أحمد محمد، تبلغ من العمر 16 سنة، وروجان سعد محمد، تبلغ من العمر 16 سنة، ونوران شعبان محمد، تبلغ من العمر 16 سنة، وجميعهن حالتهن مستقرة، وإصابتهن كدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.