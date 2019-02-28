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أخبار العالم

اليمن : مقتل 5 أطفال بقصف لميليشيات الحوثي في التحيتا

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:23 م
صدى البلد
أ ش أ
قصفت ميليشيات الحوثي بقذائف الهاون منطقة الناصر الأسفل السكنية، غرب مديرية التحيتا بالحديدة، مما أدى إلى مقتل ٥ أطفال.

وأوضحت مصادر محلية - وفقًا لقناة "العربية الحدث" اليوم الخميس - أن قذيفة سقطت وسط عدد من الأطفال كانوا يلعبون بالقرب من منازلهم في المنطقة وحولت أجسادهم إلى أشلاء.

وتواصل ميليشيات الحوثي انتهاكاتها للمدنيين في الحديدة رغم الهدنة القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد الموقع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

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