طلعت يوسف: الأهلي قادر على التتويج بالدوري.. تاريخه لا يعرف المستحيل.. فيديو

أكد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، صعوبة الدورى الممتاز خلال الموسم الحالى بسبب تقارب المستويات بين الأندية موضحا أن طبيعة المنافسة تعد فريدة من نوعها ومختلف عن السنوات الماضية.



وأضاف يوسف فى تصريحات لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير :"هناك فرق تنافس على الدخول فى المربع الذهبى والبعض الآخر يحاول النجاة من شبح الهبوط فضلا عمن صراع أندية الوسط كل هذه عوامل أدت لصعوبة الدوري".



وتابع يوسف أن عودة الأهلى لمستواه يعد شيئا طبيعيا بسبب شخصيته القوية المعروفة عنه مؤكدا أن المارد الأحمر لا يعرف المستحيل لا سيما بعد الصفقات القوية التى دعم بها فريقه خلال الميركاتو الشتوي.



أردف يوسف: "المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم ستكون منحصرة بين الأهلى والزمالك للنهاية" موضحا "أن نادى بيراميدز أثرى مسابقة الدورى من الناحية الفنية وتواجده فى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى يعد نجاحا كبيرا بالنسبة له حتى الآن".

