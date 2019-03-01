ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

طلعت يوسف: الأهلي قادر على التتويج بالدوري.. تاريخه لا يعرف المستحيل.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:30 ص
الأهلي
الأهلي
محمد رشاد
أكد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، صعوبة الدورى الممتاز خلال الموسم الحالى بسبب تقارب المستويات بين الأندية موضحا أن طبيعة المنافسة تعد فريدة من نوعها ومختلف عن السنوات الماضية.

وأضاف يوسف فى تصريحات لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير :"هناك فرق تنافس على الدخول فى المربع الذهبى والبعض الآخر يحاول النجاة من شبح الهبوط فضلا عمن صراع أندية الوسط كل هذه عوامل أدت لصعوبة الدوري".

وتابع يوسف أن عودة الأهلى لمستواه يعد شيئا طبيعيا بسبب شخصيته القوية المعروفة عنه مؤكدا أن المارد الأحمر لا يعرف المستحيل لا سيما بعد الصفقات القوية التى دعم بها فريقه خلال الميركاتو الشتوي.

أردف يوسف: "المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم ستكون منحصرة بين الأهلى والزمالك للنهاية" موضحا "أن نادى بيراميدز أثرى مسابقة الدورى من الناحية الفنية وتواجده فى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى يعد نجاحا كبيرا بالنسبة له حتى الآن".

ترشيحاتنا

انتقادات لسيدة أجرت عملية تجميل لقطتها بـ 25 ألف جنيه

ما لا تعرفه عن الأمير هاري.. اعتاد الذهاب للحانات ولقب بأمير الحفلات

شوقي غريب يكشف حقيقة مجاملة نجل أحمد شوبير في المنتخب الأوليمبي.. فيديو

طريقة فعالة لزيادة سرعة الحرق وإنقاص الوزن

راغب علامة يلتقي قائد الجيش اللبناني.. صور

لتعاطيه المخدرات.. تفاصيل إيقاف سائق قطار محطة مصر عن العمل 6 أشهر قبل الحادث

البحث عن ثروة بوتين يثير خلافا جديدا بين روسيا وأمريكا

طرق علاج اضطرابات التبول وأمراض المثانة

يخرج شقيقته من السجن ليقتلها انتقاما لشرف العائلة

وفاء عامر تعلن عن مرضها النفسي وطبيبها الخاص

طلعت يوسف: الأهلي قادر على التتويج بالدوري.. تاريخه لا يعرف المستحيل.. فيديو

الجامعة الروسية تعلن عن وظائف جديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

فيديو

سائق أنقذ طفلة من الاختطاف: استنجدت بي.. وعرضت حياتي للموت من أجلها
شوبير: الزمالك قادر على الفوز أمام بترو أتليتكو.. فيديو
فاروق جعفر يروي تفاصيل صداقته بالخطيب.. فيديو
شاهد.. خناقة تريزيجيه وكريم حافظ مع لاعب آكهيسار في مباراته أمام قاسم باشا
سائق سيارة نقل وقود يروي موقفه البطولي بعد اشتعال النيران بها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟