بومبيو: كوريا الشمالية لم تكن صريحة بشأن تفكيك منشأة يونجبيون النووية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن كوريا الشمالية طلبت إلغاء كاملا للعقوبات خلال قمة هاوني، لكنها افتقرت للوضوح التام بشأن ما يمكنها تقديمه فيما يتعلق بتفكيك منشأة يونجبيون النووية.



وأوضح بومبيو، في مؤتمر صحفي في العاصمة الفلبينية مانيلا: "كانوا صريحين للغاية فيما يتعلق بما هم مستعدون لفعله في يونجبيون لكن لم يكن هناك وضوح تام بشأن النطاق الكامل لما هم مستعدون لتقديمه، مشيرا إلى أن واشنطن حريصة على العودة إلى الطاولة لمواصلة تلك المحادثات.



وانتهت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، دون نتائج واضحة وروايات متناقضة، إذ أكد ترامب أن كيم جونج أون طلب رفع العقوبات كاملة، ولكن وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونج هو قال إن بلاده لم تطلب سوى رفع جزء من العقوبات.