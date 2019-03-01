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أخبار البلد

إقبال ضعيف من أعضاء العمومية في انتخابات الصحفيين

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
شهدت الساعات الأولي من بدء ماراثون انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي بدأت صباح اليوم الجمعة إقبالا ضعيفا من أعضاء الجمعية العمومية بشارع عبد الخالق ثروت وسط تشديدات أمنية.

وحرص عدد من المرشحين علي استقبال الناخبين أمام سرادق الانتخابات لتوزيع برامجهم الانتخابية وسط إقبال ضعيف من أعضاء الجمعية العمومية.

من جانبه أعلن جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات أن اللجنة ستعلن عن أعداد أعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا بتسجيل أسمائهم في كشوف الناخبين في الثانية عشرة ظهرا .

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فتحت باب التسجيل في كشوف الحضور، أمام أعضاء الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم.

ويستمر التسجيل الحضور في كشوف الجمعية العمومية، حتى الثانية عشر ظهرا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى، بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، ذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، والبالغ عددهم 8624، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

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