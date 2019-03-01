مجلة ميريت الثقافية تناقش عصر الإصلاح الأوروبي والكنيسة الشرقية فى عدد مارس

صدر عن دار ميريت للنشر بالقاهرة؛ العدد الثالث -مارس 2019- من مجلة "ميريت الثقافية"، الثقافية الشهرية الإلكترونية.



ويتضمن العدد ملفًا فكريًّا بعنوان "عصر الإصلاح الأوروبي والكنيسة الشرقية"، يحتوي على ستة مقالات: لماذا لم تتأثر الكنيسة الشرقية بمارتن لوثر للدكتور عاصم الدسوقي، تأثير السريان في الثقافة العربية للدكتور ماجد عزت إسرائيل، أقباط ومسيحيون: منذ الدولة الرومانية حتى الحملة الفرنسية لعصام الزهيري، الضرائب والغرامات الإسلامية على الكنيسة فى مصر فى العصر الإسلامى للدكتور محمد فياض، أثر اللغة العربية في مسيحيي الشرق الأوسط بقلم لطيف شاكر، وتأثر الأقليات المسيحية الشرقية بالثقافات الدينية في أقطارهم بقلم جرجس كامل يوسف. وحول نفس الموضوع جاءت افتتاحية رئيس التحرير بعنوان "عصر الإصلاح الأوروبي والكنيسة الشرقية.. نظرة للداخل!"، ويمكن تحميل العدد بصيغة pdf من صفحة المجلة على موقع فيسبوك.



كما أن هناك ملف "إبداع ومبدعون" تضمن ملف "رؤى نقدية" سبعة مقالات: النقد الانطباعيّ التأثريّ وسؤال القراءة للدكتور محمد محمود حسين، الأشياء وفضاء القص في مجموعة "الرقص فوق عتبة الغيبوبة" للدكتورة أماني فؤاد، صناعة الأدب وثقافة الوهم للدكتور أحمد يحيى علي، سيد حجاب وحداثة العامية المصرية للدكتورة ناهد راحيل، الرحيل إلى تسنيم.. الذهاب إلى القصة للقاص والناقد المغربي عبد الله المتقي، قراءة في ديوان "خوف الكائنات" لياسر الزيات بقلم رشا أحمد، ونحو بث الروح في حضارتنا المعاصرة للدكتور محمد غاني من المغرب.



كما تضمن قصائد للشعراء: فريد أبو سعدة، علي منصور، إدريس علوش (من المغرب)، علي عطا، إبراهيم البجلاتي، عنفوان فؤاد (من الجزائر)، ناصر رباح (من فلسطين)، بهجت صميدة، عبد الغفار العوضي، نهى البلك، عبد الفتاح بن حمودة (من تونس)، فخري رطروط (من فلسطين)، محمد المتيم، محمد مركح (من السودان)، وأسماء جمال عبد الناصر. وقصصًا لكل من: سمير المنزلاوي، أحمد الخميسي، منى الشيمي، سميحة خريس (من الأردن)، ناصر الحلواني، ميثم الخزرجي (من العراق)، موسى نجيب موسى، وزهير كريم (من العراق).



في ملف "نون النسوة" مقالان: وصمة العنوسة في الرجعي بطبعه لمحمد داود، والقربان الأنثى.. من عروس النيل إلى ياسمين الخطيب لشريف صالح. وفي "تجديد الخطاب" مقالان أيضًا: ثلاثة فلاسفة متصوفة للدكتور زكي سالم، والميراث للدكتور محمد ممدوح. واحتوى ملف "حول العالم على ترجمتين: الثورة المعرفية منظور تاريخي، تأليف جورج ميللر، ترجمة د.محمد مصطفى حسانين، ونصوص لتشارلز بوكوفسكي ترجمتها عبير الفقي.



تضمن ملف "ثقافات وفنون" حوارًا أجراه سمير درويش مع الشاعر الكبير جمال القصاص بعنوان: "أكتب ما أعرفه وألمسه وأشمه في حياتي على المستوى الشخصي"، وفي "تراث الثقافة" تعيد المجلة نشر الفصل الأول من كتاب "الميزان في النقد والأدب" لعباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني بعنوان "شوقي في الميزان"، وفي "الموسيقا" مقال د.منى عبد الغني زيدان بعنوان قصة اللقاء الفني بين فيكرت أميروف وعبد الوهاب، وفي "السينما" مقال ما بعد الحداثة في السينما للدكتور مصطفى عطية جمعة. وفي "عروض الكتب" مقال وليد طلعت عن ديوان "شرفة تنظر إلى الداخل" للشاعر محمود شرف، بالإضافة إلى عروض لأربعة كتب من إصدار دار ميريت. كما تضمن العدد تدوينتان للدكتور أشرف الصباغ والدكتور حاتم حافظ.



يذكر أن هيئة التحرير تتكون من: سمير درويش رئيسًا للتحرير، عادل سميح نائبًا لرئيس التحرير، سارة الإسكافي مديرًا للتحرير، ويتكون مجلس التحرير من: حمدي أبو جليل وحامد عبد الصمد ومحمد داود، وقد صاحب العدد لوحات للفنان السوري العالمي فاتح المدرس.

