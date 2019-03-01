الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

تمكن الجيش اليمني بدعم من طيران التحالف العربي، اليوم/الجمعة/، من تحرير مواقع جديدة في جبهة البقع بصعدة.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ عن قائد لواء مهام الاقتحامات (١٢٦) العميد عبد اللطيف الضبياني، قوله إن قوات الجيش تقدمت اليوم في البقع، وحررت جبال "البتيرا" و"مسيل الفرع" المطلة على سلسلة قرى "وائلة" ومركز عمليات "البتيرا" التي كانت تتمركز بها مليشيا الحوثي لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع، وأوقعت عدد كبير من عناصر المليشيا ما بين قتيل ومصاب بالاضافة إلى تدمير آليات عسكرية.