وزير خارجية اليمن: الحوثيون يعيقون تنفيذ اتفاق السلام الموقع بالسويد

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم/الجمعة/، أن الحوثيين يعيقون تنفيذ اتفاقية السلام المبرمة في السويد، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق.



وأضاف اليماني - في حوار مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - أنه "على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعلن صراحة أن الانقلابيين الحوثيين يعيقون تنفيذ اتفاقية السلام"، داعيًا الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها في تنفيذ مخرجات ستوكهولم".



وطالب المبعوث الدولي إلى اليمن، الجنرال مايكل لوليسجارد، باتخاذ "موقف حازم" تجاه سلوك المماطلة والتعنت للميليشيات الحوثية، لإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.



وأكد وزير الخارجية اليمني استعداد الحكومة لتيسير إخراج المواد الغذائية من مطاحن البحر الأحمر عبر الطريق الساحلي الآمن، الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية امتنعت حتى الآن عن تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة، مؤكدًا أن تسليم خرائط الألغام وإزالتها "أمر جوهري لتنفيذ الاتفاق".