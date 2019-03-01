ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير خارجية اليمن: الحوثيون يعيقون تنفيذ اتفاق السلام الموقع بالسويد

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:57 م
وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني خالد اليماني
أ ش أ
أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم/الجمعة/، أن الحوثيين يعيقون تنفيذ اتفاقية السلام المبرمة في السويد، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق.

وأضاف اليماني - في حوار مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - أنه "على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعلن صراحة أن الانقلابيين الحوثيين يعيقون تنفيذ اتفاقية السلام"، داعيًا الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها في تنفيذ مخرجات ستوكهولم".

وطالب المبعوث الدولي إلى اليمن، الجنرال مايكل لوليسجارد، باتخاذ "موقف حازم" تجاه سلوك المماطلة والتعنت للميليشيات الحوثية، لإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأكد وزير الخارجية اليمني استعداد الحكومة لتيسير إخراج المواد الغذائية من مطاحن البحر الأحمر عبر الطريق الساحلي الآمن، الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية امتنعت حتى الآن عن تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة، مؤكدًا أن تسليم خرائط الألغام وإزالتها "أمر جوهري لتنفيذ الاتفاق".

ترشيحاتنا

الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين من طقس الأحد المقبل .. فيديو

اسعار صرف العملات العربية اليوم الجمعة 1 -3 -2019

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

مفاجأة فى درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة..فيديو

رحلة وجع.. ذهبت للعزاء مع حفيدتها فأنهى قطار الموت حياتها.. صور

المالية تكشف أهمية السندات الدولارية المطروحة بالأسواق العالمية.. فيديو

المالية: انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع بداية العام المالي المقبل.. فيديو

«مات أثناء افتتاح المحطة».. قصة أول قتيل بحادث سكك حديدية في العالم

بعد قرار محاكمة.. جمعة غضب في إسرائيل لإقالة نتنياهو

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجاة سارة لجماهير نادى بيراميدز

نجم الأرسنال: كلوب لا يعرف النوم بسبب محمد صلاح.. وأخشى من تجدد إصابته

مصرع شخصين في انقلاب سيارة بكفر الشيخ.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

فيديوجراف| سيول القدس تعاقب الاحتلال الإسرائيلي
سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار فاو الصينية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو
محافظ الدقهلية: إقبال كثيف من المواطنين على حملة 100 مليون صحة
صحة الدقهلية: 600 منشأة طبية في استقبال المواطنين ضمن 100 مليون صحة.. فيديو
المالية تكشف أهمية السندات الدولارية المطروحة بالأسواق العالمية.. وتؤكد: حصلنا على طلبات شراء تفوق الـ 21 مليار دولار.. ومعدل النمو الاقتصادي لم نشهده منذ 2008..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟