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ندوة نقاشية على شاشة TeN لتحليل الأحداث الجارية.. الليلة

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:03 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
يطل الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، على متابعي فضائية TeN، في ندوة نقاشية لتحليل وقراءة المشهد الراهن ويكون ضيوفها عدد من المحللين والإعلاميين.

كما سيكون ضيوف ندوة TeN، القيادي السابق في جماعة الإخوان ثروت الخرباوي، العميد خالد عكاشة عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، ورئيس تحرير صحيفة الشروق عماد الدين حسين، والكاتب والروائي يوسف القعيد.

ندوة TeN تذاع مساء الجمعة في الثامنة مساء حتى العاشرة.

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