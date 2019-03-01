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أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني يطالب الحوثيين بالانسحاب من ميناء الحديدة

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:56 م
صدى البلد
أ ش أ
طالب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، اليوم الجمعة، ميليشيا الحوثي بالانسحاب فورًا من ميناء الحديدة في اليمن.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن هنت قوله - في تغريدة له على "تويتر" عقب لقائه في مسقط مع رئيس وفد الحوثيين في محادثات السلام محمد عبد السلام - "أرحب بالتقدم في مباحثات ميناء الحديدة، لكن يجب انسحاب الحوثيين فورا للحفاظ على الثقة في اتفاق ستوكهولم والسماح بفتح قنوات إنسانية حيوية".

والتقى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، في وقت سابق من اليوم في سلطنة عمان، مع ممثلين عن ميليشيا الحوثي، لمناقشة الموقف الراهن في مدينة الحديدة اليمنية، وتنفيذ اتفاقات السلام التي تعود لشهر ديسمبر الماضي حينما عُقدت آنذاك محادثات لحل الأزمة مع الحكومة اليمنية.

ونقلت تقارير إعلامية أمس عن مصدر دبلوماسي بريطاني قوله، إن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، سيلتقي خلال اليومين القادمين، ممثلي طرفي النزاع اليمني في محاولة لحثهما على التنفيذ الفوري لاتفاق السويد، فيما يبدو أنها الفرصة الأخيرة لتنفيذ الاتفاق.

وبدأ هنت، أمس الخميس، زيارة إلى المنطقة لإنقاذ "اتفاق استوكهولم"، وذلك بعد مرور نحو 10 أسابيع على إبرامه، لكن دون إحراز أي تقدم في تنفيذه بسبب تعنت الحوثيين.

وكان السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، قد كشف، في وقت سابق، أن زيارة هنت تبدأ بسلطنة عمان حيث سيلتقي الحوثيين، ثم يتوجه إلى السعودية والإمارات للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومسؤولي البلدين، مشددا على أهمية جولة هنت "لكل عملية السلام في اليمن"، لافتا إلى أنها ستكون بمثابة "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ اتفاق استوكهولم.

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