ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

نصائح هاني الناظر لمحاربة تجاعيد البشرة.. القهوة أبرزهم

السبت 02/مارس/2019 - 01:34 ص
نصائح هاني الناظر
نصائح هاني الناظر لمحاربة تجاعيد البشرة.. القهوة ابرزهم
آية التيجي
قال الدكتور هانى الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، واستشاري الأمراض الجلدية، أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها محاربة التجاعيد، والمحافظة على البشرة صحية.

وتابع الناظر خلال ندوته المقامة في أحد نوادي القاهرة الكبرى، إلى تجاعيد البشرة هو نتاج طبيعي فقدان البشرة للكولاجين، والذي ينتج بوفرة في فترة الشباب.

وأكد الناظر إلى ان هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنها ان تقلل من تجاعيد البشرة، وغير مكلفة، وابرزها:

١- شرب كوب من القهوة في اليوم، وذلك لأنها تحتوي على مادة تجدد من خلايا الجلد وتحارب التجاعيد.

٢- عدم التعرض للشمس من الساعة ١٠ ل ٢ظهرا.

٣- النوم بشكل منتظم، خلال الليل.

٤- البعد عن القلق والتوتر، وهي أحد أقوى الأسباب في ظهور التجاعيد

ترشيحاتنا

إصابة 56 شخصا من قوات الأمن الجزائري في مواجهات تظاهرات الولاية الخامسة

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها.. تعرف على السبب

بعد نصف قرن.. ليبيا تلغي حكم إعدام الملك إدريس السنوسي

حصاد أخبار النادي الزمالك يوم الجمعة 1 - 3 - 2019

11 سفيرا يشاركون بالمؤتمر الصحفي للبطولة الدبلوماسية بالنادي الأهلي

اليوم.. نظر دعوى وقف قرار فرض رسوم على مكرري العمرة

التحقيق في واقعة اغتصاب طفلتين على يد جارهما بالشرقية

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار لانسر كريستالة بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

تعليق قوي من عمرو أديب على سيلفي حادث محطة مصر.. فيديو

ناشط مصري يحرج المشاركين في ندوة إخوانية بجنيف.. فيديو

أوجسبورج يهدد صدارة دورتموند ويفوز عليه بهدفين في مفاجأة مدوية بالبوندسليجا..فيديو

رسالة مهمة للعاملين بـ الشرقية للدخان من وزير قطاع الأعمال..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

الشيخ نصر الدين.. حكاية مسجد جدده الأمير درويش أفندي حاكم الواحات قبل 167 عاما.. صور

فيديو

عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح: حملة ممنهجة لتشويه اللاعب.. فيديو
بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو
فيديوجراف.. فنزويلا أكبر احتياطٍ للنفط في العالم تأكل من القمامة
عمر السومة يكشف سر غيابه عن التهديف في الفترة الماضية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟