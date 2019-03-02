نصائح هاني الناظر لمحاربة تجاعيد البشرة.. القهوة أبرزهم

قال الدكتور هانى الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، واستشاري الأمراض الجلدية، أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها محاربة التجاعيد، والمحافظة على البشرة صحية.



وتابع الناظر خلال ندوته المقامة في أحد نوادي القاهرة الكبرى، إلى تجاعيد البشرة هو نتاج طبيعي فقدان البشرة للكولاجين، والذي ينتج بوفرة في فترة الشباب.



وأكد الناظر إلى ان هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنها ان تقلل من تجاعيد البشرة، وغير مكلفة، وابرزها:



١- شرب كوب من القهوة في اليوم، وذلك لأنها تحتوي على مادة تجدد من خلايا الجلد وتحارب التجاعيد.



٢- عدم التعرض للشمس من الساعة ١٠ ل ٢ظهرا.



٣- النوم بشكل منتظم، خلال الليل.



٤- البعد عن القلق والتوتر، وهي أحد أقوى الأسباب في ظهور التجاعيد