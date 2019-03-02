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بين الناس

مواطن يشكو من انتشار التكاتك بالمرج

السبت 02/مارس/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
كريم ناصر
بعث القارئ "احمد على " أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من انتشار التكاتك بمنطقة المهاجرين بالمرج . 

اشتكى "على " من ظاهرة انتشار التكاتك الدائم بمنطقة المهاجرين واتخاذهم محيط مستشفى اليوم الواحد موقفا لهم ،ما ادى لتعطل حركة المرور يوميا بالشارع وانتشار البلطجة ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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