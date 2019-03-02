مواطن يشكو من انتشار التكاتك بالمرج

بعث القارئ "احمد على " أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من انتشار التكاتك بمنطقة المهاجرين بالمرج .



اشتكى "على " من ظاهرة انتشار التكاتك الدائم بمنطقة المهاجرين واتخاذهم محيط مستشفى اليوم الواحد موقفا لهم ،ما ادى لتعطل حركة المرور يوميا بالشارع وانتشار البلطجة ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.



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