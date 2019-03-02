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حوادث

الإعدام شنقًا للطبيب قاتل زوجته وأطفاله بكفر الشيخ

السبت 02/مارس/2019 - 10:25 ص
صدى البلد
محمود زيدان
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، منذ قليل، بإجماع الآراء وبعد استطلاع فضيلة مفتي الجمهورية بمعاقبة أحمد عبد الله زكي، الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة بالإعدام شنقًا.

وقال رئيس المحكمة، إنه تم استطلاع رأي مفتي الجمهورية والذي أودع تقريرًا مفاده استحقاق المتهم عقوبة الإعدام لما اقترفه من قتل لزوجته وأطفاله، امتثالًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى"، وأيضًا "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ".

وكان المتهم حضر إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة بإشراف اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، وسط حضور كبير من المحامين والصحفيين والإعلاميين.

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