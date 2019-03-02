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رياضة

جريشة حكما للقاء النجوم وحرس الحدود.. ومعروف لمباراة الاتحاد والداخلية

السبت 02/مارس/2019 - 11:55 ص
صدى البلد
يسري غازي
اختارت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح طاقم حكام مباراتى اليوم السبت، المقرر إقامتها في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدورى الممتاز.

وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

النجوم × حرس الحدود: جهاد جريشة ويعاونه محمد محمود لطفى وعماد العقاد، ومحمد العتبانى حكما رابعا، وكل من أسامة إسماعيل وعاطف حسين حكما إضافيا.

الاتحاد × الداخلية: محمد معروف ويعاونه أحمد حسام وأحمد صلاح، ومحمد عمارة حكما رابعا، وكل من طارق سامي ومحمد سلامة حكما إضافيا.

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