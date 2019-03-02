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أخبار العالم

مقتل مدنيان وإصابة العشرات في قصف حوثي على التحيتا اليمنية

السبت 02/مارس/2019 - 07:06 م
صدى البلد
أ ش أ
أسفر قصف مليشيا الحوثي لمنازل في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، غرب اليمن، عن مقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل وإصابة العشرات بجروح.

وذكر الموقع الرسمي لجيش اليمني "سبتمبر نت" اليوم /السبت/ أن المليشيا استهدفت صباح اليوم، الأحياء الشمالية لمديرية التحيتا بأكثر من 12 قذيفة هاون ومدفعية وصاروخية، واسفر القصف عن مقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل، وأصيب العشرات من اليمنيين معظمهم من الأطفال بعض إصابتهم بالغة، كما تهدمت العديد من المنازل.

وقال سكان محليون إن المليشيا أمطرت مركز المديرية بقذائف الهاون والمدفعية والصاروخية، وشاهدوا سيارات الإسعاف وهي تنقل الجرحى في صفوف المدنيين إلى المستشفيات المجاورة إضافة إلى تصاعد الدخان من بعض المنازل التي طالها القصف وأدى إلى تدمير بعضها واشتعال النيران فيها.

وكانت مليشيا الحوثي قصفت بشكل مكثف مساء أمس الجمعة، الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية التحيتا بقذائف الهاون والهاوزر.

وفي محافظة الضالع بمديرية دمت أصيبت امرأتان اليوم بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في باب منزلهما في قرية الحقب جنوب المديرية أثناء قيامهما بتفقد المنزل وجلب بعض الأثاث إلى مناطق نزوحهم في مريس وعلى إثر ذلك نقلت المصابتان للعلاج وحالة إحداهما خطرة لتعرضها للإصابة في الوجه والصدر .

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