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فن

أحلام تحيي حفلا غنائيا في الرياض

السبت 02/مارس/2019 - 07:31 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلن الإعلامي السعودي عبدالله مخارش، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن إحياء الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، لحفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة القليلة المُقبلة، ولم يكشف عن تفاصيل الحفل.

وأعربت أحلام عن سعادتها بإحياء حفل غنائي في الرياض، ليكون أو حفل لها في المملكة العربية السعودية، إذ أعادت مشاركة تغريد عبدالله مخارش على تويتر.

يذكر أن أخر أحلام الفنية كانت أغنية «أبرحل»، من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان: ياسر بوعلي، توزيع: عصام الشرايطي، عود: عادل، هندسة صوت: محمد عصمت، مكس وماستر: جاسم محمد، ايقاعات: ابراهيم حسن.

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