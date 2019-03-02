ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الجفري لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي: كن حليما

السبت 02/مارس/2019 - 08:29 م
صدى البلد
محمود ضاحي
نشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، منشورا عبر صفحته على الفيسبوك تحت عنوان "الحلم والتسامح".

ووجه الجفري رسالة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي قائلا: كن حليما متسامحا فذلك دليل القوة ولا تخضع لحكم غضبك: "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" ( النور:22) "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" "آل عمران:134" وفي الحديث الشريف: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ.

وينشر الداعية الجفري، مجموعة من النصائح والآداب الهامة تباعا لمستخدمي الشبكات الاجتماعية إضافة إلى عدد من آداب النبوة في التواصل الاجتماعي.

ترشيحاتنا

على فرج ونور الطيب ينتظران حدثاً سعيداً في شيكاغو.. صور

عضة قرد غيرت تاريخ اليونان

الإسماعيلي يودع أبطال أفريقيا بالخسارة من شباب قسنطينة 3\2..فيديو

الحكومة ردا على الشائعات:لا توجد تطعيمات للأنيميا والتقزم والسمنة

تفاصيل تدريب الزمالك الأخير استعدادا للمواجهة المصيرية أمام بترواتليتكو

شهيد لقمة العيش.. سطو مسلح ينهي حياة عبد الله في أمريكا.. وأسرته: عاوزين ندفنه

شاهد... محمود الخطيب صديق أمح الجديد

التحقيقات تكشف سبب قتل عاطل لشقيقة زوجته وطعن ابنته فى أوسيم

أحمد موسى يفضح الإرهابية ويكشف قياداتها المتعاونين مع الأمن

10 تصريحات متناقضة لـ الإرهابى معتز مطر تثبت نفاقه.. يدافع عن مرسي والإخوان في كارثة وفاة 50 طفلا بقطار أسيوط 2012 .. ويبث سمومه في حادث محطة مصر .. فيديو

القومي للكبد يكشف الطريقة الصحيحة للتعامل مع مرضى السكري..فيديو

فيديو لشيخ الأزهر يوضح موقفه من إلغاء تعدد الزوجات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

فيديو

توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو
محافظ أسوان:47 مليون جنيه لتطوير الكورنيش ومداخل المراسي..فيديو وصور
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..فيديو
توفيق عكاشة: تميم مصاب بهستيريا وأردوغان يعاني من الصرع الرعاش
عكاشة: الرئيس السيسي طاهر اليد ويسعى لعودة مصر القوية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟