الجفري لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي: كن حليما

نشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، منشورا عبر صفحته على الفيسبوك تحت عنوان "الحلم والتسامح".



ووجه الجفري رسالة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي قائلا: كن حليما متسامحا فذلك دليل القوة ولا تخضع لحكم غضبك: "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" ( النور:22) "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" "آل عمران:134" وفي الحديث الشريف: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ.



وينشر الداعية الجفري، مجموعة من النصائح والآداب الهامة تباعا لمستخدمي الشبكات الاجتماعية إضافة إلى عدد من آداب النبوة في التواصل الاجتماعي.

