ميلان يهزم ساسولو ويقتنص المركز الثالث لأول مرة منذ 6 سنوات في الكالتشيو

حقق فريق آس ميلان انتصارا غاليا علي ضيفه ساسولو بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم علي ملعب جوسيبي مياتزا، ضمن لقاءات الجولة ال26 من بطولة الدوري الإيطالي.



وأحرز ميلان هدفه الوحيد في اللقاء عن طريق هدف عكسي سجله بول ليرولا لاعب ساسولو في الدقيقة 35 من عمر المباراة.



وقفز ميلان للمركز الثالث لأول مرة منذ 2013 بعد انتصاره علي ساسولو، متخطيا إنتر ميلان الذي تعثر بالأمس أـمام كالياري، كما أن فريق الروسينيري لأول مرة منذ عام 2014 يحقق ثلاثة انتصارات متتالية بدون أن تتلقي شباكه أية أهداف في الدوري الإيطالي.



ويحتل آس ميلان المرتبة الثالثة من ترتيب الكالتشيو برصيد 48 نقطة، بينما يأتي ساسولو في المركز ال11 برصيد 31 نقطة.



