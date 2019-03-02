جمارك مرسى علم تحبط تهريب أدوية وطائرة تجسس بـ 141.2 ألف جنيه.. صور

أحبطت جمارك مطار مرسى علم الدولي برئاسة محمد إسماعيل عبيد، محاولتين لتهريب كميات من أدوية علاج فيروس "سي" وبعض المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية كانت بحوزة راكبتين قادمتين من مدينة براغ وطائرة تجسس بحوزة هولندي الجنسية علي رحلة طيران شركة ترافيل سيرفيس، لتبلغ قيمة المضبوطات 141.2 ألف جنيه.





تم تشكيل لجنة جمركية من (محمد رشدي، عبد الفتاح عبد الكريم، عبد الجواد شيخون، إيهاب مهدي، هاني عنتر، وائل منصور، كرم حافظ) وتحرير محضرين بالواقعة بعد إخطار مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

