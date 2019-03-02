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فن

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

السبت 02/مارس/2019 - 11:51 م
صدى البلد
سعيد فراج - تصوير: محمد صبحي
انتهت قبل قليل فعاليات الحفل الإفتتاحي للدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، والتي تهدى دورته هذا العام للسيندريلا الراحلة سعاد حسني.

وزين تمثال السيندريلا سعاد حسني، فعاليات الحفل الإفتتاحي للمهرجان، وقال المخرج مجدي احمد علي رئيس المهرجان، إنه سيتم عمل تمثال آخر للسيندريلا سيكون أكثر ضخامه وسوف يزين شوارع مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء.

وتسلمت جنجاه، تكريم شقيقتها الفنانة الراحلة سعاد حسني وذلك بعد أن تم إهداء هذه الدورة من المهرجان لها، تكريمًا لتاريخها الفني.

وحضر لطفي لبيب فعاليات إفتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية ماسكًا بـ عكاز، في أول ظهور له بعد شائعات وفاته التي انتشرت قبل عدة أشهر، بسبب تعرضه لأزمة صحية، والتي كذبها «لبيب» عبر حسابه الخاص على فيس بوك، قائلًا: «أنا بخير وأتمتع بصحة جيدة، وكل ما قيل عن وفاتي شائعات وأكاذيب».

وبدأ الليلة فعاليات الحفل الإفتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، وشهد الحفل حضور: هالة صدقي ولطفي لبيب لتكريمهم بالإضافة الي إسعاد يونس الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانين: محمود قابيل، عبير صبري، أحمد وفيق، محسن منصور، وأخرون.

وتقام الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، في الفترة من 2 حتى 8 مارس الجاري، ويعرض خلال المهرجان 60 فيلمًا عالميًا وعربيًا، بهدف تعزيز الوعي السينمائي والتعريف بالأعمال السينمائية والسمعية والبصرية المتميزة وإتاحة الفرصة أمام العاملين في الحقل السينمائي في العالم العربي والدولي لإقامة حوار سينمائي وتواصل ثقافي يؤدي لتبادل الخبرات وفتح أسواق الأفلام العربية على المستوى الدولي.
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

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شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

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