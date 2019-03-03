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محافظات

المعاينة الأولية تكشف عن سبب انهيار كوبري طوخ

الأحد 03/مارس/2019 - 12:13 ص
محافظ القليوبية ومدير
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان موقع انهيار كوبري طوخ
إبراهيم الهوارى
انتقل الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية واللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إلى موقع انهيار كوبري مشاة كفر الجمال بمدينة طوخ بطريق مصر إسكندرية الزراعي، بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عالي به الأمر الذي تسبب في سقوطه دون خسائر بشرية.

ودفعت الهيئة العامة للطرق والكباري بعدد من المعدات والأوناش، والمهندسين والفنيين لمتابعة إصلاح الكوبري، وجار تسيير حركة المركبات جزئيًا بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، تزامنا مع الإصلاح لتلافى التكدس المروري وفتح الطريق بالكامل للمرور في الاتجاهيين وتسيير حركة المركبات كليا.

وكشف معاينة الأجهزة المعنية، أن الكوبري تابع للهيئة والانهيار بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل محملة بمعدة ذات أطوال فوق المسموح بها، مما أدى إلى اصطدامها بالكوبري وانهياره، وتبين أن السيارة قادمة من القاهرة في اتجاه بنها واصطدمت بالكوبري عند الكيلو 32 طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام كفر الجمال.

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