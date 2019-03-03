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أخبار العالم

تدخل جديد من قطر في اليمن لصالح إيران

الأحد 03/مارس/2019 - 02:00 ص
حسن روحاني وتميم
حسن روحاني وتميم بن حمد
حسام رضوان
اتهمت مصادر حكومية يمنية نظام قطر بمحاولة التأثير على ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، من أجل عرقلة ملف الأسرى الذي عقد في الأردن.

وقالت المصادر لموقع "24" الإماراتي، إن قطر تضغط منذ بدء الاجتماعات في عمّان لعرقلة أي اتفاق ومنع تقدم ملف المباحثات.

وأضافت أن اتفاق تبادل الأسرى والمختفين قسريا متعثر في الوقت الحالي، ولم يحرز أي تقدم بشأنه، بسبب عدم التوافق بين الحكومة والحوثيين.

وأشار الموقع إلى أن ملف الإفراج عن الأسرى نص عليه اتفاق السويد المبرم في ديسمبر الماضي، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، إلا أن تنفيذه تأخر بسبب عرقلة الميليشيات، رغم سلسلة اجتماعات جرت في عمّان لحل الأزمة.

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