وزير التعليم العالي يكشف سبب انخفاض أعداد الطلاب الوافدين

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سبب انخفاض أعداد الطلاب الوافدين خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن زيادة أسعار المصروفات الدراسية تسببت في ذلك.



وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي، أنه تم اتخاذ إجراءات وتنفيذ خدمات تعمل على زيادة أعداد الطلاب الوافدين، أبرزها قرار تخفيض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية والخاصة.



وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك سياسة كاملة جديدة لاستقبال الطلاب الوافدين من مختلف الأسواق العربية والأوروبية، حتى يصبح دخل الطلاب الوافدين لا يقل عن دخل قناة السويس.