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تعليم

وزير التعليم العالي: خريج الجامعة يواجه أزمة في سوق العمل

الأحد 03/مارس/2019 - 12:18 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك مناهج دراسية لم تتغير منذ زمن بعيد، مشيرا إلى أن خريج الجامعة من مختلف القطاعات يواجه بأن ما درسه ليس له علاقة بسوق العمل.

وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي، أن هناك إهدار أموال في أبحاث لا تفيد الدولة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الموحدة للبحث العلمي الذي يخدم احتياجات الدولة.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم الآن إجراء أبحاث بفكر واضح ومرتبطة باحتياجات الدولة، والوزارات المختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم استثمار البحث العلمي لخدمة رؤية الدولة.
وزير التعليم العالي: خريج الجامعة يواجه أزمة في سوق العمل
وزير التعليم العالي: خريج الجامعة يواجه أزمة في سوق العمل
وزير التعليم العالي: خريج الجامعة يواجه أزمة في سوق العمل
وزير التعليم العالي: خريج الجامعة يواجه أزمة في سوق العمل
وزير التعليم العالي: خريج الجامعة يواجه أزمة في سوق العمل

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