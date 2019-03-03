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محافظات

محافظ الأقصر يبحث الارتقاء بخدمات ذوى الاحتياجات الخاصة.. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 01:24 م
صدى البلد
شمس يونس
عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، اجتماعا موسعا، مع مجموعة من ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة، لبحث مطالبهم ومشكلاتهم وتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم على مستوى جميع القطاعات، وذلك بحضور سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ومسئولي مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والطرق وعدد من القيادات التنفيذية.
 
قام ممثلو ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الاجتماع، بعرض أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه فئة ذوي الإعاقة، وسبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاعات الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم، والمطالبة بتوفير مرافقين تربويين بالمدارس الفكرية، واستكمال أعمال الإتاحات لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الأقصر.

أكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على حرصه على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، موجها الجهات المختصة بالعمل على حل المشاكل التي تم طرحها وتذليل أي معوقات تحول دون ممارسة فئة ذوي الاحتياجات لأنشطتهم بشكل طبيعي، والعمل على تمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع، كما وجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، الجهات المختصة بالإعداد للاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون، الذي يتم الاحتفال به في 21 مارس من كل عام.
محافظ الأقصر يبحث الارتقاء بخدمات ذوى الاحتياجات الخاصة.. صور
محافظ الأقصر يبحث الارتقاء بخدمات ذوى الاحتياجات الخاصة.. صور
محافظ الأقصر يبحث الارتقاء بخدمات ذوى الاحتياجات الخاصة.. صور
محافظ الأقصر يبحث الارتقاء بخدمات ذوى الاحتياجات الخاصة.. صور

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