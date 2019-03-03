التدريب من أجل التوظيف.. برنامج لتأهيل خريجى تجارة حلوان

فى إطار اهتمام جامعة حلوان بتدريب طلاب الجامعة، شارك طلاب الفرقة الرابعة وخريجي كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان فى اختبارات القبول للالتحاق ببرنامج "التدريب من أجل التوظيف" وهو البرنامج الذي يقدمه المعهد المصرفي المصري بالتعاون مع جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.



أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعي إلي عقد الدورات التدريبية والتواصل مع الجهات المجتمعية من أجل توفير فرص تدريب لطلاب الجامعة من أجل تبادل ونقل الخبرات، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على رفع مستوى الخريجين بجميع السبل من أجل إعداد خريج قادر على المنافسة على المستوى المحلي والعالمي.



أكد رئيس الجامعة أهمية هذه الدورة التدريبية لطلاب كلية التجارة، بهدف ربط الخريجين بسوق العمل وتأهيلهم للعمل بالبنوك والقطاعات المصرفية، هذا ويحصل الطلاب في ختام الدورة على شهادة معتمدة تتيح لهم فرصة العمل في مثل هذه القطاعات.



وقد قام طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال في بإجراء إختبارات القدرات واللغة الإنجليزية بالإضافة الى إجراء المقابلات الشخصية، وتم قبول الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ضمن برنامج التدريب من أجل التوظيف الذي يتضمن الإعداد الفني والإداري للمتدربين من الطلاب والخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة التي تؤهلهم للعمل في القطاع المصرفي.