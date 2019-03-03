ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التدريب من أجل التوظيف.. برنامج لتأهيل خريجى تجارة حلوان

الأحد 03/مارس/2019 - 01:31 م
صدى البلد
كريم ناصر
فى إطار اهتمام جامعة حلوان بتدريب طلاب الجامعة، شارك طلاب الفرقة الرابعة وخريجي كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان فى اختبارات القبول للالتحاق ببرنامج "التدريب من أجل التوظيف" وهو البرنامج الذي يقدمه المعهد المصرفي المصري بالتعاون مع جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعي إلي عقد الدورات التدريبية والتواصل مع الجهات المجتمعية من أجل توفير فرص تدريب لطلاب الجامعة من أجل تبادل ونقل الخبرات، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على رفع مستوى الخريجين بجميع السبل من أجل إعداد خريج قادر على المنافسة على المستوى المحلي والعالمي.

أكد رئيس الجامعة أهمية هذه الدورة التدريبية لطلاب كلية التجارة، بهدف ربط الخريجين بسوق العمل وتأهيلهم للعمل بالبنوك والقطاعات المصرفية، هذا ويحصل الطلاب في ختام الدورة على شهادة معتمدة تتيح لهم فرصة العمل في مثل هذه القطاعات.

وقد قام طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال في بإجراء إختبارات القدرات واللغة الإنجليزية بالإضافة الى إجراء المقابلات الشخصية، وتم قبول الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ضمن برنامج التدريب من أجل التوظيف الذي يتضمن الإعداد الفني والإداري للمتدربين من الطلاب والخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة التي تؤهلهم للعمل في القطاع المصرفي.

ترشيحاتنا

طلب جديد من الكاف بشأن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019

توقعات الأبراج اليوم الأحد 3 /3 /2019

الرئيس السيسي يتسلم ميدالية ووثيقة الأخوة الإنسانية من البابا فرنسيس

قبل ترشحه لولاية خامسة.. تعرف على ممتلكات الرئيس الجزائري بوتفليقة

معركة بالأسلحة النارية بين جزار ومهندس في سوهاج

باع العيش والملح.. عامل يقتل صديقه بعد مساومة أسرته على مليون جنيه فدية

عاش هنا يوثق لجوء إستيفان روستى لوسط البلد للسكن وعلاقته بالشرير الكوميديان

الأرصاد تحذر: أمطار ورياح محملة بالأتربة غدا على تلك المناطق.. فيديو

صحفيون يغادرون مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية بسبب سوء المعاملة

عضو بحملة 100 مليون صحة: مجازاة المخطئين في تقاضي أموال من المواطنين.. فيديو

حبس مشرف التحويلة الرئيسى فى حادث جرار قطار محطة مصر

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفيدرالية والقناة الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوي ينقذ مسنًا بالقاهرة وينقله لدار رعاية.. صور

وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالليمون وسلطة موتزاريلا.. والحلو: عيش السرايا

15 سنة رعبا.. محرقة نفايات طبية تهدد حياة أهالي كفر عشما بالمنوفية

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

فيديو

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو
اتحاد الغرف التجارية: مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال بملتقى مصر للاستثمار.. فيديو
توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الإنجولي.. فيديو
وزير قطاع الأعمال العام: ملتقى مصر للاستثمار فرصة للتكامل بين مؤسسات القطاع العام.. فيديو
رامي رضوان عن تغطية خزان وقود قطار بعلبة كشري: الموضوع يستدعي التحقيق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟