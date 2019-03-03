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ثقافة

انتهاء شفط المياه الجوفية من كوم أمبو 25 مارس بتكلفة 9 ملايين دولار.. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 01:39 م
صدى البلد
الاسكندرية / علاء المنياوي
كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن موعد انتهاء خفض المياه الجوفية في منطقة كوم أمبو في أسوان، موضحا أنه تقرر افتتاح المشروع بعد انتهائه يوم 25 مارس الحالي.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، اليوم، في موقع مقابر كوم الشقافة الأثرية بالإسكندرية، للإعلان عن انتهاء مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية وترميمها،وذلك بالتعاون مع المعونة الأمريكية.

وأوضح أن مشروع كوم أمبو تم تنفيذه ايضا بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية، موضحا أن تكلفة المشروع بلغت 9 ملايين دولار.

وأشاد العناني بالتعاون بين مصر وامريكا، حيث قدمت هيئة المعونة الأمريكية منحة لمساعدة مصر في إنقاذ تراثها.
انتهاء شفط المياه الجوفية من كوم أمبو 25 مارس بتكلفة 9 ملايين دولار.. صور
انتهاء شفط المياه الجوفية من كوم أمبو 25 مارس بتكلفة 9 ملايين دولار.. صور
انتهاء شفط المياه الجوفية من كوم أمبو 25 مارس بتكلفة 9 ملايين دولار.. صور
انتهاء شفط المياه الجوفية من كوم أمبو 25 مارس بتكلفة 9 ملايين دولار.. صور

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