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اقتصاد

التموين: قبول تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم حتى منتصف مارس

الأحد 03/مارس/2019 - 03:16 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
محمد صبيح
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك مدة قانونية لتقديم المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية لتظلم وذلك حتى منتصف مارس الجاري، ومن ثم يتم حذف بيانات البطاقات وإيقافها بحلول أبريل المقبل.

كانت الوزارة طالبت المواطنين الذين تم استبعادهم أو إيقاف بطاقاتهم التموينية بعد إجراءات الوزارة الأخيرة تنقية البطاقات بالمرحلة الثانية لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ بتقديم تظلم على الموقع الرسمي لدعم مصر وعنوانه www.tamwin.com.eg.

وأهاب تقرير الوزارة بضرورة اللجوء للموقع الرسمي المذكور وليس المكاتب التموينية المختلفة لتقديم التظلم المشار إليه.

وتفاجأ عدد من المواطنين بإيقاف بطاقاتهم التموينية وحرمانهم من صرف نقاط الخبز أو المقررات التموينية بعد قرار الوزارة ببدء المرحلة الثانية من تنقية البطاقات التموينية من غير مستحقي الدعم من أصحاب الدخول المرتفعة أو استهلاك الكهرباء الأعلى وأصحاب المصروفات المدرسية الأغلى.

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