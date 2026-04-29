روسيا تعلن إسقاط 98 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق عدد من المناطق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 98 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق المناطق الروسية.

وبالأمس ؛ ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اعتراض وتدمير 186 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال ليل الإثنين، فوق أراضي عدة مقاطعات.

وفي بيان لها ؛ ذكرت الوزارة الروسية ، أن أنظمة الدفاع الجوي إعترضت ودمرت 186 طائرة مسيرة فوق أراضي أستراخان، وفولجوجراد، وروستوف، وكورسك، وإقليم كراسنودار، والقرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".

وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 2745 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الأسبوع الماضي.