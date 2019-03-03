البورصة تبدأ اليوم بارتفاع جماعى لمؤشراتها.. وتختتم جلسات أول الأسبوع بتباين مؤشراتها الرئيسية.. وحجم التداول 223 مليون جنيه

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات أول الأسبوع

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.22%.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.04%.وزاد مؤشر "إيجى إكس 100"، الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة، بنسبة 0.05%.ثم واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 14915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2432 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 18928 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 720 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1814 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 481 نقطة.وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع وأولى جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.400 مليار جنيه.وبلغ حجم التداول على الأسهم 223 مليون ورقة مالية بقيمة 703 ملايين جنيه، عبر تنفيذ 23.9 ألف عملية لـ 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.08% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.58%، والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.23%.ومال صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 90.3 مليون جنيه، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، و9.2 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه، و16.3 مليون جنيه، و40.3 مليون جنيه، على التوالى.وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14819 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2404 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.22% عند مستوى 18788 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1804 نقاط، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 480 نقطة.