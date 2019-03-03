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ثقافة

وزير الآثار يكشف عن مفاجأة لـ الأفارقة في مصر

الأحد 03/مارس/2019 - 04:52 م
صدى البلد
الاسكندرية / علاء المنياوي
كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن مفاجأة أعدتها وزارة الآثار للأفارقة، وذلك فيما يتعلق بزيارة المواقع الأثرية والمتاحف.

وتابع علي هامش زيارته التفقدية لمشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني اليوم، الأحد، أن وزارة الآثار قررت بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للعام الحالي 2019 ورئاسة مصر الاتحاد الإفريقي،تخفيض تذاكر دخول الأفارقة للمتاحف والمناطق الأثرية.


وتابع أنه ستتم معاملة الأفارقة مثل المصريين في أسعار التذاكر وتذاكر التصوير، كمشاركة من الآثار في استغلال مثل هذه الفعاليات التي من شأنها الترويج سياحيًا لمصر.

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