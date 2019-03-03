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أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني: السلام في اليمن قد يموت خلال أسابيع

الأحد 03/مارس/2019 - 05:00 م
وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني
رويترز
قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم الأحد إن عملية السلام في مدينة الحديدة اليمنية "قد تموت خلال أسابيع" إذا لم تبذل مزيدا من الجهود الصادقة.

وكان الاتفاق الذي نص على سحب القوات من الحديدة بحلول السابع من يناير الماضي، يستهدف إفساح الطريق أمام مفاوضات أوسع نطاقا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات لكن التقدم بطيء للغاية. وتعتبر الحديدة شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة.

وقال هنت في بيان أثناء زيارة لليمن "نحن الآن أمام فرصة أخيرة لنجاح عملية ستوكهولم للسلام... العملية قد تموت في غضون أسابيع إذا لم نر التزاما من الجانبين بالوفاء بالتزاماتهم طبقا لاتفاق ستوكهولم".

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