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ديني

حكم المريض الذي لا يستطيع أن يصلي تجاه القبلة

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المريض الذى لا يستطيع أن يصلى تجاه القبلة فله أن يصلي عكس اتجاه القبلة.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « ما حكم المريض الذى لا يستطيع أن يصلى فى اتجاه القبلة، فهل يصلي عكس اتجاه القبلة؟»، أن الفقهاء أجازوا للمريض الذى بلغ به مبلغًا عظيمًا أن يصلى الى أى إتجاه إذا كان لا يمكنه أن يدور ويتجه الى جهة القبلة فالله عز وجل يقول { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } خصوصًا فى صلاة السنن.

وتابع: أما فى الفرائض فالشأن فيه مختلف فلو أنه عجز تمامًا عن الإستدارة للقبلة فجاز له أن يأخذ بهذه الفرصة.

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