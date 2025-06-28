انتدب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب نشوب حريق بمول في العبور

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب المعمل الجنائي لفحص موقع اندلاع حريق شب فى مول بالعبور لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل مول شهير بمدينة العبور، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل أحد المولات التجارية بمدينة العبور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، حيث تم فرض كردون أمني حول المنطقة والسيطرة الكاملة على النيران، ومنع امتدادها إلى المناطق والمحال المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان الأسباب الفنية وراء الحريق، كما طالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.