قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط حالة من الحزن.. أهالي ميت كنانة بالقليوبية يشيعون جثمان شهيد الواجب
أول تحرك برلماني بشأن حادث الطريق الإقليمي .. بيان عاجل
السيد البدوي يكشف كواليس هامة بشأن 30 يونيه ومساندة الجيش للشعب
إخلاء المبنى بالكامل.. السيطرة على حريق بقسم الأطفال في مستشفى البدرشين
كاميرا قوية من Honor Magic V5 منافس Galaxy Z Fold 7.. تفاصيل
كانت بتحلم بفستانها الأبيض.. رويدا عروس المنوفية اختطفها الطريق الإقليمي
شيكابالا يشيد بحمزة المثلوثي: لم يفتعل أزمة يوما.. وجمهور الزمالك يقدر المخلصين
الكرملين يحذر إستونيا من نشر طائرات حلف الناتو النووية على أراضيه
هتنامي وتصحي بعد العصر.. ياسمين عز: لو جوزك قالك هتجوز عليكي خديها بالمعنى الإيجابي
إسرائيل تعترف بالتخطيط لارتكاب جريمة اغتيال العلماء الإيرانيين منذ التسعينيات
شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ عبد الشافي بعد إنهاء مسيرته الكروية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط حالة من الحزن.. أهالي ميت كنانة بالقليوبية يشيعون جثمان شهيد الواجب

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
إبراهيم الهواري

شيع الآلاف من أهالى قرية ميت كنانة بمدينة طوخ بمحافظة الـقليوبية، جثمان شهيد الواجب "عصام رمضان عبد المقصود" أمين شرطة، من مسجد الشيخ بكير إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر العائله، وذلك وسط حالة من الحزن .


اتشحت القرية بالسواد حزناً على فراق الشهيد، وتوافد الآلاف من المواطنين على منزل أسرة الشهيد لتقديم واجب العزاء في مصابهم الأليم وتخفيف أحزانهم داعين الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وشهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع أمين شرطة أثناء تأدية عمله، بعدما دهسه سائق ميكروباص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك خلال محاولة إيقافه، وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى النيل، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير  أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بتعرض أمين شرطة لحادث دهس على يد سائق ميكروباص، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه.

وتبين من التحريات أن المجني عليه يُدعى "عصام ر ع"، 47 عامًا، يعمل أمين شرطة ومقيم بقرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، أثناء تأدية عمله حاول إيقاف سائق ميكروباص، إلا أن الأخير صدمه عمدا وفر هاربا، وتم نقله إلى مستشفى ناصر لكنه توفي متأثرا بإصاباته. 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعى "ناجي م ش"، سائق ميكروباص، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المركبة المستخدمة وتحمل لوحات معدنية رقم "ق ي ب 4123"، وتحرير المحضر رقم 11644 لسنة 2025 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لتشريحه والتصريح بالدفن، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

كلهم بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

ترشيحاتنا

علاج عدم الخشوع في الصلاة

كيفية علاج عدم الخشوع في الصلاة.. أمين الإفتاء يوضح

البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في مسابقة "ثقافة بلادي"

الأوقاف

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات

بالصور

بدون مبيدات .. 5 وصفات طبيعية لطرد الأبراص من المنزل نهائيا

طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص

سعره 100 ألف دولار .. تعرفى على تفاصيل فستان لورين سانشيز

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز

وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

أسرع من الشيطان .. دودج العضلية تتفوق على بوجاتي توربيون بـ1700 حصان

بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد