تطوير العنصر البشري.. مهمة قومية



وإن كنت أرى أن أهم نقص يشوب هذه المنظومة هو العنصر البشرى المدرب، بداية من الإدارة وصولا إلى العمال، وهو الخطر الحقيقى الذى يواجه هذه المنظومة المتهالكة.



وليس منظومة السكة الحديد وحدها التى تفتقر إلى العنصر البشرى المتميز والمدرب بل إن معظم مؤسسات الدولة يشوبها نفس النقص، لذا فإن بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقى للتنمية، إن أهم ما يجب أن نهتم به اليوم، ليس فقط بناء البنية التحتية، بما فى ذلك من أبنية ومنشآت وأنفاق، ولكن الأولوية الأولى يجب أن توجه نحو بناء الإنسان.



إعادة تدريب وتأهيل مسئولى وموظفى الدولة، برنامج يجب أن يكون على رأس أولويات خطة التنمية، وتحت رعاية وإشراف رئاسة الدولة وليست أى جهة أخرى، تأهيل القيادات وتدريبهم على أحدث أنظمة الإدارة، وكيفية بناء فريق عمل وإدارته، وتطويره، تأهيل وتدريب الموظفين والعمال، على كيفية إدارة المخاطر والكوارث، إعادة توزيع التخصصات والمهارات كل فى مكانه المناسب، الاهتمام بالعامل والكفاءة الفنية، الاهتمام باختيار المستشارين، وألا يصبح وجودهم مجرد وجود شرفى.



وعلينا أن نبحث عن حلول للمشكلة بالتوازى مع البحث عن المتسبب فيها.



وأعرف أن تطوير العنصر البشرى وإعادة تأهيله خطوة تأخرت كثيرا، لكن الأهم الآن أن نبدأ فى الطريق الذى يقودنا إلى السيطرة على مثل هذه الكوارث، والجدير بالذكر أن حادث مثل حادث محطة مصر الذى حدث فى لحظة قادر أن يطمس عشرات الإنجازات التى تم تحقيقها عبر سنوات.

إلى الآن لم نعرف تحديدا حقيقة ما حدث فى حريق جرار محطة مصر، ولا نستبعد وجود إهمال وتقصير أو حتى شبهة تعمد، لكن ما يجب أن نتحدث عنه الآن، وزارة النقل وتحديدا هيئة السكة الحديد، فما حدث، وما ظل يحدث من حوادث فى قطارات السكة الحديد نتيجة الإهمال ونقص الموارد، وفقر الكفاءة فى العنصر البشرى.