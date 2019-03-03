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رياضة

أول تصريح من جروس بعد فوز الزمالك على بترو أتليتكو فى الكونفدرالية

الأحد 03/مارس/2019 - 09:04 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أبدى السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك سعادته بالفوز أمام بترو أتليتكو الأنجولي، اليوم الأحد، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "لعبنا بشجاعة كبيرة خلال المباراة، ولم نتسرع في حسم اللقاء بسبب الظروف المناخية الصعبة".

وتابع: "راض عن أداء اللاعبين الذين قدموا مباراة جيدة أمام فريق مميز وحققوا 3 نقاط في غاية الأهمية".

وأشار: "لدينا مباراتان بـ6 نقاط وحظوظ الفريق قائمة وبكل قوة، حققنا 5 نقاط ولكنها غير كفيلة للصعود إلى دور الـ8".

واختتم: "حضرنا إلى أنجولا قبل المباراة بفترة بسيطة من أجل التغلب على الرطوبة العالية".

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بشكل مؤقت، قبل مباراة جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري مساء اليوم.

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