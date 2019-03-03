التموين توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن التظلمات.. فيديو

قال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه لم يتم إيقاف أي بطاقة تموينية خلال المرحلة الثانية التي بدأت يوم الجمعة الماضية، موضحا أن بطاقات المرحلة الأولى تقوم بصرف الخبر بعد أن تم إيقافها تموينيا فقط، لافتا إلى أن نسبة صحة البيانات كانت تصل إلى 97%.



وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن البطاقات سوف تستمر في صرف الخبر والتموين مع ظهور رسالة على بون الخبز والتموين للتنويه بأنه سوف يتم إيقاف البطاقة في الأول من أبريل مع إيضاح سبب الإيقاف.



وأشار إلى أنه توجه المواطن في الرسالة إلي كيفية التظلم، عن طريق زيارة الموقع الرسمي للوزارة، موضحا أنه سوف يتم إيقافها سلع تموينية فقط لحين إقرار مجلس النواب بالنسبة لموقف الخبز.



ولفت مستشار وزير التموين لتكنولوجيا ونظم المعلومات، إلى أن المهلة المسموحة للتظلم سوف تكون 15 يوما ابتداء من 1 مارس وحتى 15 مارس، معقبا: «بعد ذلك التوقيت يتم إعطاء مهلة للفنيين لمراجعة التظلمات»، مردفا أنه بعد يوم 1 إبريل سوف يتم إيقاف بطاقة من لم يتظلم سواء عنده حق أم لا.