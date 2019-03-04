مصدر أمنى بالشرقية: الخفير الغارق ببحر كفر صقر انتحر لمروره بأزمة نفسية

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن الخفير النظامى الذي عثر عليه أهالي مدينة كفر صقر غارقًا في بحر مويس أمام كوبري عامر بحي النهضة، انتحر لمروره بأزمة نفسية.



كان اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور أهالى مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، على جثة عائمة أمام كوبري عامر بحي النهضة.



وانتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لخفير نظامي يدعي "محمد حفناوى محمد" ومقيم بقرية نجوم التابعة للوحدة المحلية بالهجارسة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي للعرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

