شوقي: نتعاون مع المركز الثقافي البريطاني لرفع مستوى اللغة الإنجليزية لدى المعلمين

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافي البريطاني (British Council).



قال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن هناك برنامجا وطنيا لتدريب المعلمين يتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافي البريطاني، يهدف إلى تحسين ممارسات التدريس والتدريب ورفع مستوى اللغة الإنجليزية والقدرة التعليمية لـ 37 ألف معلم.



وأضاف الوزير أن هذا المشروع قد بدء تنفيذه في عام 2017، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن ينتهي عام 2020.



وأوضح الوزير أن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستستمر على جميع المحاور في عام التعليم (٢٠١٩) لتطوير كافة عناصر المنظومة التعليمية في مصر.