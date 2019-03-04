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أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس صلوات القداس بدير الأنبا بيشوى ويرسم كهنة جددًا

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:53 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم القداس الإلهي من دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث يقوم بسيامة مجموعة من الكهنة للخدمة في مصر والخارج، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والكهنة ومجموعة كبيرة من الشعب القبطي.

ويقضى الكهنة الجدد مدة 40 يوما في أحد الأديرة لاستلام طقوس الصلوات المختلفة والتفرغ الكامل للصوم والصلاة قبل البدء في الخدمة داخل الكنائس، ويتم اختيار الكهنة الجدد وفقا لمجموعة من المعايير من أهمها تزكية شعب الكنيسة التى سوف يرسم عليها كاهنا.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اعتبارا من اليوم الاثنين، الصوم الكبير ولمدة لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

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