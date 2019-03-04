محافظ الدقهلية: الأتوبيس النهرى فى المنصورة.. أبريل المقبل

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا صباح اليوم، مع سمير عبد القادر، رئيس شركة النيل للنقل النهرى، وعدد من المسئولين بالشركة.



جاء ذلك لبحث عدد من الموضوعات فى مقدمتها جاهزية الشركة لبدء تشغيل الأتوبيس النهرى لأول مرة خارج القاهرة لتكون الدقهلية ثانى محافظة فى مصر تقوم بتشغيل الأتوبيس النهرى فى المنصورة.



وقال إنه تم مخاطبة جميع الجهات المعنية وكذلك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه تم الانتهاء من المراسى الأربعة وكذلك الوحدات النهرية على أن يتم افتتاح المشروع فى أبريل القادم.