الخميس معرض " كلنا انتي " للمنتجات السيناوية والمشغولات اليدوية بالعريش

تنظم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، بالتعاون مع إدارة التدريب والمشروعات، معرض شامل للمنتجات السيناوية والمشغولات اليدوية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك تحت شعار " كلنا أنتي " الخميس القادم، بمركز شباب مدينة العريش ,في اطار سلسلة المعارض التي تنظمها المديرية لتشجيع الاعمال اليدوية للسيدات في سيناء.



وقال الكابتن ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب بالمحافظة، ان المديرية تسعي الي الاهتمام بالحرف اليدوية والمشغولات التراثية , والتي تعتمد على المقومات البيئية بالمحافظة، كمفردات رئيسية للتراث السيناوي ,من اجل تنشيط المرأة السيناوية في مختلف مدن المحافظة في العريش وبئر العبد ووسط سيناء.



واضاف أنه سيتم التنسيق لافتتاح معرض دائم بالتنسيق مع الجهات المختصة لمساعدة السيدات في عرض إنتاجهن عن طريق وزارة الشباب والرياضة.