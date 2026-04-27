بطريقة مبهرة .. ساديو ماني يدعم الاتحاد السنغالي

كشف باب سيدي لو، نائب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن طريقة دعم ساديو ماني، لاعب النصر السعودي للاتحاد.

وانتقل الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى مبنى مملوك لـ ساديو ماني.

وقرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم مغادرة مقرها في ليبرتي 6 إكستينسيون، والانتقال إلى حي “كير جورجي”، حيث ستستقر في مبنى مكوّن من 12 طابقًا يملكه النجم السنغالي ساديو.

وجاء هذا الإعلان على لسان نائب رئيس الاتحاد، باب سيدي لو، خلال الجمعية العامة العادية لرابطة داكار، حيث أكد أن ماني أبدى رغبته في وضع هذا المشروع تحت تصرف الاتحاد.

وأوضح أن الانتقال لن يُكلف الاتحاد أي شيء، بفضل “ترتيب مالي ذكي” تم تنفيذه بطريقة احترافية.

مما يجعلها خطوة جديدة تعكس دعم نجوم السنغال لكرة القدم في بلادهم.