20 سفينة إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الأثنين ٢٠ سفينة حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد ٣سفن حاويات وغادر الميناء سفينة ومتواجد علي الأرصفة ٣سفن ومن المنتظر دخول ٤ سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول ٣سفن حاويات وبضائع عامة ومغادرة سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.



وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والي الميناء.